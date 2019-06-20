2019-06-20T16:00:12+03:00
Общество

Волгоградский суд заставил сельскую администрацию содержать объекты культурного наследия

Хотя денег в местных бюджетах на это нет
Екатерина МАЛИНИНА
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Областной суд оставил в силе решение Урюпинского районного суда.Областной суд оставил в силе решение Урюпинского районного суда.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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С исками в суд пришел прокурор Урюпинского района. При проверке выяснилось, что на территории Добринского и Хоперопионерского поселений памятники находятся в запущенном состоянии, не определены их статусы, не прописаны охранные зоны, не разработаны паспорта объектов. Все это по закону должны делать местные муниципальные власти. Но они этим не занимаются.

- Районный суд встал на сторону прокуратуры и обязал местных глав за три месяца решить проблему и составить паспорта, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Но главы сел составили апелляционную жалобу. Ведь финансирование на эту статью расходов в местных скудных бюджетах не предусмотрено. Если деньги потратить на объекты культурного наследия, то не хватит на людей.

Но это, по мнению властей и областного судьи, не может служить основанием для невыполнению своих обязательств.

Таким образом, в течение трех месяцев села должны привести памятник в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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