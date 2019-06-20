Волгоградский суд заставил сельскую администрацию содержать объекты культурного наследия
С исками в суд пришел прокурор Урюпинского района. При проверке выяснилось, что на территории Добринского и Хоперопионерского поселений памятники находятся в запущенном состоянии, не определены их статусы, не прописаны охранные зоны, не разработаны паспорта объектов. Все это по закону должны делать местные муниципальные власти. Но они этим не занимаются.
- Районный суд встал на сторону прокуратуры и обязал местных глав за три месяца решить проблему и составить паспорта, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.
Но главы сел составили апелляционную жалобу. Ведь финансирование на эту статью расходов в местных скудных бюджетах не предусмотрено. Если деньги потратить на объекты культурного наследия, то не хватит на людей.
Но это, по мнению властей и областного судьи, не может служить основанием для невыполнению своих обязательств.
Таким образом, в течение трех месяцев села должны привести памятник в порядок.
ИСТОЧНИК KP.RU