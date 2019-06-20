2019-06-20T15:07:32+03:00
Происшествия

Четверых волгоградцев, среди которых школьники, осудили за групповое изнасилование пенсионерки

Они напали на женщину у нее дома
Екатерина МАЛИНИНА
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Подростки проведут в воспитательной колонии по 4 года.Подростки проведут в воспитательной колонии по 4 года.Фото: Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоградский областной суд подтвердил приговор Серафимовического суда четвертым местным жителям. Они жестоко изнасиловали местную жительницу. Двое из четверых осужденных нет и 18 лет.

Все произошло в августе 2017 года. Подростки 14 и16 лет и их двое совершеннолетних друзей сильно напились. Особого контроля со стороны родителей не было, поэтому они сами выбирали, чем заняться. Пьяная компания решила напасть на один из домов - поживиться деньгами на продолжение банкета. Они обмотали головы футболками, чтобы никто из не узнал, затем ворвались в один из домов. Там они застали 59-летнюю хозяйку. Озверевшие подростки и молодые люди напали на женщину, и изнасиловали ее по очереди. Денег в доме не нашли, забрали мобильный телефон.

Двум совершеннолетним дали по 8 лет тюрьмы строгого режима, а несовершеннолетним – по четыре года в воспитательной колонии. С каждого из них взыскали по 50 тысяч морального вреда.

- Сроки не устроили ни защиту, ни обвинение. Но Волгоградский областной оставил приговор в силе, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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