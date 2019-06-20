В Волгограде будут судить продавца яиц

СЕГОДНЯ 14:13 2019-06-20T14:13:39+03:00

Он уклонился от уплаты налогов на 8, 6 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В Дзержинский районный суд поступило уголовное дело в отношении волгоградца, который уклонился от уплаты налогов. Сумма ущерба составила 8 миллионов 600 тысяч рублей.

Следователи выяснили, что с 2014 по 2016 год мужчина, который занимается оптовой продажей яиц, отчитывался в налоговую, где указывал данные о пяти своих постоянных поставщиках. Когда же ФНС организовала камеральную проверку, то стало ясно, что волгоградец всех обманул. Он на самом деле покупал «сырье» у частников, которые не платят НДС. А значит намеренно обманывал государства.

Сам коммерсант уверен в своей невиновности. Он считает, что все обвинения несостоятельны и это лишь кампания по отношению к нему.

- Следователи СУ СК по Волгоградской области собрали необходимые доказательства и прокурор поставил под документом подпись, - рассказала" КП-Волгоград" в пресс-службе прокуратуры по Волгоградской области..

ИСТОЧНИК KP.RU