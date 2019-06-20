В Волгограде будут судить продавца яиц
В Дзержинский районный суд поступило уголовное дело в отношении волгоградца, который уклонился от уплаты налогов. Сумма ущерба составила 8 миллионов 600 тысяч рублей.
Следователи выяснили, что с 2014 по 2016 год мужчина, который занимается оптовой продажей яиц, отчитывался в налоговую, где указывал данные о пяти своих постоянных поставщиках. Когда же ФНС организовала камеральную проверку, то стало ясно, что волгоградец всех обманул. Он на самом деле покупал «сырье» у частников, которые не платят НДС. А значит намеренно обманывал государства.
Сам коммерсант уверен в своей невиновности. Он считает, что все обвинения несостоятельны и это лишь кампания по отношению к нему.
- Следователи СУ СК по Волгоградской области собрали необходимые доказательства и прокурор поставил под документом подпись, - рассказала" КП-Волгоград" в пресс-службе прокуратуры по Волгоградской области..
ИСТОЧНИК KP.RU