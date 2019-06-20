2019-06-20T13:16:14+03:00
Происшествия

В Волгограде дочка бизнесмена зарезала охранника кафе, где пила

В отношении волгоградки возбудили уголовное дело
Екатерина МАЛИНИНА
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Оба преступления произошли на пьяную голову.Оба преступления произошли на пьяную голову.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сообщение в полицию пришло из больницы №15 в Красноармейском районе. Туда ночью 19 июня доставили 42-летнего мужчину с тремя ножевыми ранениями груди и живота. Состояние волгоградца тяжелое.

Следователи выяснили, что мужчина работает в одном из кафе района. В этот вечер он составил компанию 30-летней девушке. Оба заказали себе спиртное. Причем дама даже перепила кавалера. Тогда мужчина кавказских кровей стал отчитывать волгоградку: мол, столько пить нельзя, веди себя скромнее. Девушка, дочь бизнесмена, не привыкла, что ее отчитывают, поэтому схватилась за столовый нож и со злостью трижды ударила охранника. Очевидцы вызвали «скорую». Сейчас решается вопрос об аресте девицы. Ей предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Еще одно преступление с использованием столовых приборов произошло в Волжском. Там пьяный муж ударил вилкой свою супругу. Дама находится в больнице, а мужчина под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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