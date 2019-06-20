Раздельный сбор мусора: как правильно сортировать пластик и бумагу

СЕГОДНЯ 12:43 2019-06-20T12:50:01+03:00

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В европейских странах раздельный сбор мусора - норма, в Японии в переработку идут практически все отходы. Волгоградцы пока только учатся разделять мусор, чтобы уменьшить вред экологии. В этом году контейнеры для раздельного сбора мусора установили в качестве эксперимента в Центральном районе. Три разноцветных бака можно встретить и во дворах, и в популярных местах отдыха. Всего таких точек в Волгограде пока 38, из них 21 в жилой зоне и 17 в общественных местах. Синие контейнеры - для пластика, желтые - для бумаги и зеленые - для прочих отходов. Но далеко не все горожане понимают, какой мусор в какой контейнер выбрасывать можно, а какой нельзя. Памятку по первичной сортировке мусора для его дальнейшей переработки подготовил регоператор по обращению с ТКО.

Как рассказали «КП-Волгоград» в компании «Управление отходами - Волгоград», отходы из бака «Прочее» тоже непременно будут сортировать, но качество вторсырья после переработки такого мусора гораздо ниже. Пищевые отходы гниют, разлагаются и часто делают непригодными для вторичного использования и пластик, и бумагу. Поэтому бумага и картон, которые вы отправляете в желтый бак, должны быть сухими, а пластик в синий контейнер можно бросать только чистый.

Что можно и нельзя выбрасывать в баки для раздельного сбора мусора

Сортируем мусор правильно. Фото: УО

ИСТОЧНИК KP.RU