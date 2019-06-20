2019-06-20T15:19:47+03:00
Общество

Роспотребнадзор перечислил опасные для здоровья волгоградские пляжи

Они не соответствуют по микробиологическим и санитарно-химическим показателям
Екатерина МАЛИНИНА
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Только два пляжа опасны для купания.Только два пляжа опасны для купания.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В Волгограде открылся официально один пляж. По области таких мест больше. Правда, как оказалось, не все они безопасны для купания. Роспотребнадзор по Волгоградской области мониторит состояние воды и песка на подобных объектах. Пляж в городе Дубовке не соответствует микробиологическим показателям, то есть там запросто можно заразиться кишечной инфекцией. Не соответствует нормам и пляж в лагере Орленок в Палласовке - там нарушены санитарно-химические стандарты.

Специалисты не рекомендуют ходить туда купаться.

Все остальные места отдыха у воды и пляжи соответствуют СанПиНу.

Кстати, специалисты просят волгоградцев не заходить в воду незнакомого водоема, не пить из рек и не мыть фрукты и овощи, не мыть автомобили и не купать собак, не мусорить на пляжах.

В течение лета Роспотребнадзор продолжит проверки пляжей по городу и области.

Где в Волгограде можно искупаться, читайте в статье: Пляжи Волгограда – 2019: где искупаться, заняться серфингом и вейкбордингом

ИСТОЧНИК KP.RU

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