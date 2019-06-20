Роспотребнадзор перечислил опасные для здоровья волгоградские пляжи
В Волгограде открылся официально один пляж. По области таких мест больше. Правда, как оказалось, не все они безопасны для купания. Роспотребнадзор по Волгоградской области мониторит состояние воды и песка на подобных объектах. Пляж в городе Дубовке не соответствует микробиологическим показателям, то есть там запросто можно заразиться кишечной инфекцией. Не соответствует нормам и пляж в лагере Орленок в Палласовке - там нарушены санитарно-химические стандарты.
Специалисты не рекомендуют ходить туда купаться.
Все остальные места отдыха у воды и пляжи соответствуют СанПиНу.
Кстати, специалисты просят волгоградцев не заходить в воду незнакомого водоема, не пить из рек и не мыть фрукты и овощи, не мыть автомобили и не купать собак, не мусорить на пляжах.
В течение лета Роспотребнадзор продолжит проверки пляжей по городу и области.
Где в Волгограде можно искупаться, читайте в статье: Пляжи Волгограда – 2019: где искупаться, заняться серфингом и вейкбордингом
ИСТОЧНИК KP.RU