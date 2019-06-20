В картонке вместо купальника: полицейские вытащили из городского канала ревнивую астраханку

СЕГОДНЯ 12:13 2019-06-20T12:13:52+03:00

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Женщины из ревности способны на безумные поступки. А пьяные женщины в особенности. На рынке Большие Исады 38-летняя астраханка застала своего мужчину с другой дамой. Парочка шла в обнимку. Подозрения были уже давно. И она даже выпила для храбрости. Поэтому когда убедилась в самых худших ожиданиях, встала возле канала Кутум и прыгнула вниз в воду. Воды в канале в этом году немного, но к счастью, ревнивица не расшиблась. Правда, проплыть далеко не успела. Ее красивое платье зацепилось за водоросли, и она его сняла прямо в воде.

Наблюдавшие за инцидентом очевидцы не рискнули отправиться вслед за астарханкой в воду. Они лишь улюлюкали. Кто-то наконец вызвал полицию, которая приехала через пару минут. Лейтенант полиции Галина Мурзабаева вместе с младшими сержантами Дмитрием Метелкиным и Венерой Богдаловой вытащили женщину. Но она была почти полностью раздета, так что пришлось взять коробку и прикрыть наготу дамы. Уже на берегу ей соорудили из пакета майку – одеваться в обычную одежду она категорически отказалась. Мол, пусть ее мужчине будет за нее стыдно.

В итоге даму отправили домой трезветь. А ее любвеобильный кавалер постарался исчезнуть еще до того момента, когда его ревнивица выйдет из воды.

ИСТОЧНИК KP.RU