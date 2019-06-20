2019-06-20T11:52:02+03:00
Происшествия

В Волгограде парень из Иркутска расплатился в магазине купюрой банка приколов

Еще одного мошенника ищет полиция
Екатерина МАЛИНИНА
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Мошенники в последнее время выбирают купюру в две тысячи рублей.Мошенники в последнее время выбирают купюру в две тысячи рублей.
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Опытные продавщицы вряд ли бы допустили подобное преступления. Они пальчиком одной руки умеют определить, настоящая купюра или нет. Но молодые сотрудницы не всегда внимательны к тем деньгам, которыми расплачиваются покупатели. Так в одном из бистро в ТЦ «Мармелад» парень расплатился за кофе бумажкой в две тысячи рублей и получил сдачу. На деле купюра оказалась фальшивой. Через какое-то время уже другой молодой человек пытался также рассчитаться в магазине одежды. Но продавцы оказались профессиональней. Они распознали фальшивку и пытались задержать парня. Но не успели – тот сбежал. На вызов тут же приехали сотрудники полиции, которые сумели задержать молодого мужчину.

Подозреваемый оказался жителем Иркутска. Сейчас он дает объяснения в отделе полиции. А вот второго афериста пока еще ищут. Возможно, они связаны между собой.

Расплатился фальшивкой за кофе.

Одного из воришек задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Одного из воришек задержали.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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