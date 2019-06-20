В Волгограде резко вырос спрос на комнаты

СЕГОДНЯ 11:04 2019-06-20T11:04:39+03:00

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Волгоград один из дотационных и бедных городов страны. Еще одной иллюстрацией к данному тезису может служить ситуация на рынке недвижимости. Аналитики «Авито недвижимость» изучили спрос и предложение в этой сфере. Оказалось, что цена за вторичное жилье растет от месяца к месяцу. За год в среднем на 8 процентов. И как следствие, многие переключаются с «однушек» на «комнаты». За год спрос вырос на 54 процента. А цена у них осталась почти такой же, как была, - 35 200 рублей за квадратный метр.

Часть волгоградцев покупает комнаты, чтобы сдать в аренду, подобных предложений стало больше.

- Приобретая комнату, покупатели часто берут на себя риски, связанные с юридическими вопросами, с коммуникацией, с другими собственниками и т. д. По этой причине часто комнаты покупаются под арендный бизнес, - комментирует управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

Кстати, спрос на эконом жилье вырос в 22 из 23 исследуемых городов. Исключением стал Саратов, где упало и количество предложенных к продаже квартир и интерес саратовцев.

ИСТОЧНИК KP.RU