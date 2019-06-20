Под Астраханью в дачном массиве за вечер сгорело 10 заброшенных домов и одна жилая дача

СЕГОДНЯ 10:19 2019-06-20T10:31:50+03:00

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О пожаре сообщили обитатели дачного общества Тюльпан рядом с поселка Растопуловка Астраханской области. Сначала горела сухая трава, а потом пламя перекинулось на дома. Заброшенные иссушенные строения пылали как факелы, огонь зацепил и одну жилую дачу.

Почти все сгоревшие дома были заброшены.Фото: ГУ МЧС по Астраханской области

На мест оприехали пожарные расчеты. Так как рядом с ЧП проходит железная дорога, на подмогу спасателям отправили специальный пожарный поезд с цистерной. Все вместе они справились с огнем. К девяти вечера локализовали огонь, не давая перекинуться на весь поселок, а к 10 уже полностью ликвидировали огонь.

Тушит ьпожар отправили пожарный поезд.Фото: ГУ МЧС по Астраханской области

В ЧП никто не пострадал. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Скорее всего, дачники сами жгли траву, но не рассчитали силу ветра. В итоге выгорел гектар травы, 10 заброшенных домиков и один жилой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU