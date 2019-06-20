Волгоградец поджег машину начальника, задержавшего зарплату

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-20T09:49:18+03:00

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Волгоградский областной суд оставил в силе приговор районной инстанции. 43-летний волгоградец отсидит 10 месяцев в колонии-поселении за попытку поджога.

Конфликты между 43-летний работником типографии и его руководителем случались и раньше. Но всегда заканчивались мирно. Но когда директор снова сослался на отсутствие денег и отказался выплатить долг по зарплате, у волгоградцы сдали нервы. Он взял бутылку с ацетоном, облил горючей жидкостью иномарку шефа и поджег. Машина только начала гореть, когда на выручку своей «ласточки» пришел хозяин. Он вовремя потушил огонь.

- Из типографии мужчину тут же уволили, а в полицию поступило заявления от директора, который рассказал об инциденте, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Пироман свою вину признал полностью. Суд вынес приговор – 10 месяцев колонии-поселения, но сужденный с ним не согласился и посчитал слишком строгим. Ведь он был в слишком расстроен нежеланием руководство идти навстречу. Но областной суд оставил решение без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU