Кораблики чаще будут ходить с Руднева на Сарпинский

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-20T09:50:28+03:00

С 21 июня 2019 года с пристани «Руднева» на остров Сарпинский в Волгограде пустят дополнительные рейсы теплоходов [расписание рейсов речных трамвайчиков]

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С 21 июня 2019 года в Волгограде количество рейсов речных трамвайчиков «Руднева - остров Сарпинский» увеличится почти вдвое - с 70 до 120 рейсов в неделю. Добавят кораблики и в будние дни, и в выходные. Такое решение приняли, так как пассажиропоток летом сильно возрастает из-за дачников, которые переправляются на свои участки, и волгоградцев, которые едут на остров искупаться и позагорать. Правда, пляж на Сарпинском еще не открыли. Обещают сделать это в ближайшие дни.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, в будни добавили три рейса. Теплоходы с Руднева на Сарпинский теперь будут отправляться в 5.50, 8.10, 10.00, 11.30, 13.00, 14.40, 18.00 и 19.00. Обратно на материк кораблики возвращаются через 20 минут: в 6.10, 8.30, 10.20, 11.50, 13.20, 15.00, 18.20 и 19.20.

В выходные дни будет на два рейса больше. На Сарпинский от пристани Руднева с 21 июня речные трамвайчики будут отходить в 5.50, 8.10, 10.00, 11.30, 13.00, 14.40, 16.00, 17.00, 18.00 и 19.00. Обратно на материковый Волгоград – в 6.10, 8.30, 10.20, 11.50, 13.20, 15.00, 16.20, 17.20, 18.20 и 19.20.

Напомним, с 1 июня в три раза чаще стали ходить кораблики и на Вязовую гриву с пристани Красноармейска. Больше стало рейсов и на Культбазу, а также на Сарпинский с пристаней Тулака и «Обувная фабрика».

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ИСТОЧНИК KP.RU