80-летний дед на «Москвиче» устроил аварию на Латошинке

СЕГОДНЯ 09:26 2019-06-20T09:26:03+03:00

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Авария произошла в Тракторозаводском районе на улице Латошинская около часу дня. 82-летний дедушка сел за руль своего «Москвича», чтобы съездить по делам. Когда он выезжал от дома, то не уступил дорогу другой машине - «Дэу Матиз». 49-летняя дама не успела среагировать на неожиданное препятствие. В результате аварии ее 8-летний пассажир попал в больницу с травмами. На «скорой» его отвезли в больницу.

Еще одна авария с «Москвичом» случилась на другом конце города - в Красноармейском районе. Уже поздно вечером – около одиннадцати часов, 60-летний мужчина ехал в улице Куйбышева в сторону поселка Заря. Он врезался в «Газель», которую вел 35-летний водитель. Последствия столкновения: разбитые машины и травмы у пенсионера.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии, - рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU