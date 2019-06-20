2019-06-20T09:03:56+03:00
Общество

Приставы отыскали волгоградца благодаря фото подружки в соцсетях

Мужчина задолжал алиментов на полмиллиона рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчине предстоит отдать долг в 480 тысяч рублей, иначе его будут судить.Мужчине предстоит отдать долг в 480 тысяч рублей, иначе его будут судить.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Приставы идут на разные ухищрения, чтобы найти должника. Запрещают продажу авто, закрывают выезд за границу. Одним из самых действенных способ отыскать человека в последнее время оказываются соцсети. Так попался нерадивый папаша, отказывающийся платить алименты.

Мужчина после развода забыл про своего ребенка. Долг по обязательным выплатам накопился огромный – полмиллиона рублей. Но житель Дзержинского района не спешил это менять. В районном отделе судебных приставов в отношении него завели исполнительное производство. Пристав сначала ходил по родственникам, но те делали вид, что понятия не имеют, где сын. Тогда сотрудник нашел страницу должника в соцсетях, среди свежих фотографий была его подружка на машине. Он записал номер, а затем выяснил адрес владелицы. Она и ее приятель оказались дома, когда к ним неожиданно пришел пристав.

Волгоградцу вручили предупреждение об уголовной ответственности по статье 157 УК РФ, а также арестовали мобильный телефон в счет уплаты долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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