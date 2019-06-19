В Волгограде готовятся к отопительному сезону: устранили 430 протечек

СЕГОДНЯ 19:10 2019-06-19T19:10:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Чтобы зимой было меньше аварий, сотрудники «Концессии теплоснабжения» Волгограда готовятся к холодному сезона с лета. На сегодняшний день специалисты проверили более километра теплотрасс. Это почти 80% всех трубопроводов в городе-герое. Не все так гладко: нашли 430 повреждений, но их успешно ликвидировали.

Проверяют и котельные. Уже в 22 объектах организован профилактический ремонт.

- При этом специалисты обновили 2900 единиц оборудования: насосов, электродвигателей, контрольно-измерительных приборов и др. Всего в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2019 – 2020 на объектах теплоснабжения областного центра предполагается привести в порядок 21,5 тысячу единиц оборудования, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе «Концессии теплоснабжения».

Сейчас ремонтируют котельную 412, которая находится в Тракторзаводском районе. Она обеспечивает теплом почти двести домов.

ИСТОЧНИК KP.RU