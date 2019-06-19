2019-06-19T18:59:04+03:00
Спорт

Багаж волгоградского «Ротора» потерялся по пути в Словению

Вещи и инвентарь остались в Москве
Юлия Данильченко
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19 июня волгоградский «Ротор» прибыл в Словению в Марибор, а вот багаж футболистов решил попутешествовать. Пропажу чемоданов спортсмены обнаружили сразу, но ничего не поделать – инвентарь и оборудование остались в Москве. ФК даже отшутился по поводу этого казуса:

- По нашим данным он решил посетить концерт Майлза Кейна, а после заглянуть на вечер Евгения Маргулиса (наш багаж - тот самый друг, который лучше всех играет блюз). Желаем ему отлично провести время в столице!

Сине-голубые уже заселились в гостиницу и провели чемпионат отеля по бодибилдингу. А завтра футболистам предстоят две тренировки в день вплоть до 26 июня. Работать с футболистами будет главный тренер Павел Могилевский. Напомним, в Мариборе «Ротор» сыграет два матча - с румынской «Астрой» (24 июня) и футбольным клубом «Кршко» из Словении (28 июня).

ИСТОЧНИК KP.RU

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