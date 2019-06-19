Камышанин задушил любимую ремнем, а затем пытался покончить с собой

СЕГОДНЯ 17:49 2019-06-19T17:49:46+03:00

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Камышинский городской суда Волгоградской области вынес приговор Евгению Хворову, который убил свою сожительницу. Случилось это в сентябре 2018 года в Камышине. Конфликт между парой произошел на почве ревности.

Как установили следователи, в тот вечер подсудимый избил женщину до полусмерти, а потом задушил кожаным ремнем. Мать погибшей, которая находилась у себя дома, почувствовала неладное и стала искать дочь. Она обратилась в полицию.

- Приехавшие к месту жительства мужчины сотрудники полиции при входе в домовладение почувствовали резкий запах газа. Войдя в дом, они увидели на полу потерпевшую без признаков жизни, а также лежащего на кровати Хворова, который находился без сознания, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе облуда.

Вину свою Хворов признал. Ему дали 10 лет 10 месяцев колонии строгого режима. Волгоградский областной суд оставил это решение без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU