В Волгограде снесут дом, который признан аварийным 11 лет назад

СЕГОДНЯ 16:58 2019-06-19T17:05:48+03:00

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В среду, 19 июня на своей страничке в Фейсбуке волгоградский депутат Михаил Таранцов запустил прямой эфир, попросив считать это видеообращением к президенту, губернатору и мэру Волгограда. Пожаловался народный избранник на дом по адресу: ул. Северный городок, 6, в Краснооктябрьском районе, который входит в округ депутата. Мол, столько лет здание в оживленном районе стоит заброшенным и представляется опасность для людей. Признали аварийным дом еще в 2008 году, а снести не потрудились. Такие «заброшки» всегда привлекают внимание подростков, которые могут напороться там не только гвозди и арматуру, но еще и на наркоманов и бомжей. Таранцов попросил властей обратить внимание на здание и все же его снести.

Городские власти отреагировали быстро: оказалось, про аварийный дом они помнят и без депутата и даже уже начали готовиться к демонтажу – возводят забор, чтобы перекрыть доступ к площадке в целях безопасности, после чего начнут его сносить. Разбирать конструкции будет МБУ «Северное» с помощью спецтехники.

- Весь строительный мусор будет утилизирован, а затем произведена планировка территории, - пояснили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии. Кстати, в администрации уточнили, что все то время, пока строение ожидало сноса, местные власти следили за состоянием здания, огораживали его сигнальными лентами, заколачивали окна и двери, но местные жители растаскивали здание на стройматериалы.

ИСТОЧНИК KP.RU