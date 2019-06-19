По всему Волгограду массово проверяют водителей

СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-19T15:52:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Массовая акция ГИБДД затронула все районы Волгограда. Экипажи ДПС останавливают водителей и на Каспийской, и на Тулака, и на площади Ленина. У автомобилистов просят удостоверение, пробивают по базе – не находится ли в розыске и не причастен ли к преступлениям в других регионах.

Особое внимание уделяют детской безопасности в авто: сидит ли ребенок в специальном кресле. Смотрят состояние водителя – есть ли признаки опьянения, в случае запаха алкоголя предлагают пройти медосвидетельствование. Просят снять тонировку, если она не соответствует прописанным в правилам нормам. Не забывают остановить и маршрутки с автобусами. К общественному транспорту особое внимание. В последнее время с ними связаны много опасных ДТП.

Всех участников движения просят с понимание отнестись к проверкам. Сотрудники ГИБДД стараются сделать городские дороги безопасными для водителей и пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU