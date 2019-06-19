Тысячи свечей: 21 и 22 июня в Волгограде пройдет День памяти

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-19T17:40:44+03:00

В годовщину начала Великой Отечественной войны 21 и 22 июня 2019 в Волгограде и Волжском пройдут акции памяти [программа мероприятий]

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22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жизней. 78 лет прошло с тех пор. В День памяти и скорби и накануне, 21 и 22 июня 2019 года, в Волгограде и Волжском пройдут акции «Завтра была война», «Свеча памяти», «Танго на Сталинградской». Потомки защитников Сталинграда зажгут тысячи свечей. В программе мероприятий также – песни и стихи о войне и мире, реконструкции минувших дней, выставки и чаепитие.

В Волгограде 21 июня 2019 года три тысячи имен защитников Сталинграда из «Книги Памяти» в 9.30 утра зачитают на площади Свободы в Красноармейском районе. На Центральной набережной 21 июня с 17.00 до 20.00 покажут литературно-музыкальную композицию «Дети мира». А в 21.00 волгоградцы зажгут сотни свечей-лампад и пройдут с ними от фонтана «Искусство» до Вечного огня по Аллее Героев.

21 июня в 22.00 на Мамаевом Кургане пройдет акция волгоградского главка МВД России «Завтра была война». Там тоже зажгут свечи в память о погибших.

В Волжском 21 июня 2019 в 19.00 пройдет реконструкция выпускного вечера 21 июня 1941 года в парке «Волжский». Там же развернется выставка «Патефонные истории» и покажут советское черно-белое кино.

22 июня 2019 в 19.00 зажгут памятные свечи в Волжском у Дворца молодежи «Юность».

ИСТОЧНИК KP.RU