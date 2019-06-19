Два волгоградских выпускника сдали два ЕГЭ на 100 баллов

СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-19T15:08:46+03:00

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Для волгоградских выпускников сейчас самое нервное время. Большинство ЕГЭ уже сдано, впереди - резервные дни, вчерашним школьникам осталось только узнать результаты ЕГЭ и понять, на поступление в какой вуз они смогут претендовать со своими баллами. Стали известны результаты госэкзамена по русскому языку. Сразу 18 волгоградских выпускников получили максимальные 100 баллов. Всего же в регионе уже 56 стобалльников. Есть и особо отличившиеся ребята, которые получили сто баллов сразу по двум предметам. Выпускник волгоградского лицея №5 имени Гагарина Владислав Федотов заработал максимум по русскому языку и по химии. А одиннадцатиклассник из школы №89 Дзержинского района Фарид Хайдари получил по 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике и по русскому.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной администрации, больше всего стобалльников в регионе на ЕГЭ по химии - 20 выпускников получили высший балл, 18 человек показали отличное знание русского языка, 8 стобалльников на экзамене по профильной математике, 5 - по литературе; 3 - по физике, 3 - по истории. Немало и тех ребят, кто набрал на ЕГЭ девяносто и более баллов.

Поздравляем ребят и желаем удачи!

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ИСТОЧНИК KP.RU