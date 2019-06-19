В Астрахани вандалы разрушили 13 могил на мусульманском кладбище

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-19T15:31:18+03:00

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Заявление в полицию пришло от главы села Осыпной бугор Астраханской области. Мужчина рассказал, что на мусульманском кладбище возле их села устроили настоящий погром. Когда стражи порядка приехали на место, то увидели, что 13 надгробий повалены на землю. Местные жители, среди которых много мусульман, с ужасом глядят на могилы своих родных.

Сейчас в УМВД по Астраханской области проходит проверка. Сделали ли это пьяные хулиганы, или тут кто-то действовал осмысленно и намеренно, предстоит выяснить следователям. Личности вандалов устанавливают. Опрашивают местное население, ищут очевидцев, определяют мотивы.

Кстати, это не первое ЧП на мусульманском кладбище. На улице Рождественской несколько недель назад кто-то сломал ограду.Ходили слухи, что дачники просто проторили себе дорожку.

ИСТОЧНИК KP.RU