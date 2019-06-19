Волгоградцы выкачивали по ночам сырую нефть из нефтепровода

СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-19T13:18:11+03:00

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Нефтяники зарабатывают больше всех. По крайней мере, так принято считать. Поэтому желающих поживиться и припасть с источнику денег всегда много. Правда, подобные действия попадают под статью уголовного кодекса. Очередных похитителей нефти задержали в Волгоградской области. шестеро мужчин, старшему из которых 52 года, а младшему 24 приезжали в Жирновский район, где проходит крупный нефтепровод. Они сделали врезку и сливали сырую нефть с помощью шланга в цистерны. Груженые машины потом ехали в Волгоград. Черное золото продавали заинтересованным лицам.

Как долго подозреваемые качали чужую нефть, выясняется. Во время задержания у них изъяли 60 тонн на 1 миллион 200 тысяч рублей.

В отношении шестерых волгоградцев возбудили уголовное дело: кража из нефтепровода. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Троих арестовали, еще трех оставили дома под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU