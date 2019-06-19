2019-06-19T13:34:31+03:00
Происшествия

В Волгограде два директора фирмы убили и расчленили сборщика мебели

В убийстве участвовал и столяр
Екатерина МАЛИНИНА
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Директора свою вину не признают.Директора свою вину не признают.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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История абсурдная и бессмысленная по своей жестокости и показательная: до какого нечеловеческого облика может дойти человек. В Волгограде в Тракторозаводском районе осудили расчленителей и истязателей. Трем волгоградцам вынесли приговор - 45 лет на троих за жестокое убийство рабочего.

Директор, генеральный директор, столяр и сборщик мебельной компании 15 апреля выпивали вместе в офисе фирмы на Тракторном. Пили много, закусывали мало. Вскоре, они сильно захмелели. Кто-то из них заподозрил, что водка была не простая, а с наркотиками, иначе почему они такие пьяные. Виновником назначили самого младшего по званию – сборщика. Сначала они сильно избили 35-летнего мужчину, затем подвесили его на металлический крюк и продолжили истязать. Пытки длились несколько часов. Затем они его зарезали, а тело расчленили бензопилой. Фрагменты выбросили в Городищенском районе.

Но части тела нашли, а следователи СУ СК по Волгоградской области вскоре вышли и на убийц. Правда, столяр сразу же взял всю вину на себя. Мол, директора не причем, я один его убивал, закидывал на крюк и пилил. Виноват алкоголь. Начальство ему вторило – помогали только черный пакет выкидывать. О преступлении даже не знали. Но следователи нашли неоспоримые доказательства их вины: следы крови, остатки кожи, отпечатки пальцев и прочее.

- Тракторозаводской районный суд приговорил генерального директора к 15 годам шести месяцам тюрьмы, директора к 12 годам и 9 месяцам тюрьмы. Рабочий получил больше всех: 17 лет тюрьмы. Все сроки они отсидят в колонии строгого режима, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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