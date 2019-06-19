2019-06-19T11:44:30+03:00
Общество

В Советском районе несколько километров рядом с Волгой завалены мусором

Бесхозные свалки растут каждый день
Екатерина МАЛИНИНА
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Берег Волги превратили в один большой мусорный полигон. Фото: Дмитрий ЛюбитенкоБерег Волги превратили в один большой мусорный полигон. Фото: Дмитрий Любитенко
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Волгоградская область активно включилась в проект Экология. В прошлом году со скандалами вывезли «Кировскую свалку». Сейчас решают проблему бесхозного мусора в Среднеахтубинском районе, озаботились прудом-накопителем в Светлоярском. Все это стоит много денег, но федеральный центр их выделяет. Правда, в огромном фронте работ почти без внимания остались городские небольшие свалки, которые делают наш город неухоженным и грязным. Хотя подобные стихийные полигоны также отравляют Волгу, за чистоту которой сейчас вроде борются на всех уровнях.

Один из общественников Дмитрий Любитенко опубликовал в соцсетях фотографии из Купоросной балки в Советском районе. Сотни гектаров земли загажены отходами. Сюда сбрасывают мусор и население и организации, которые сгружают его машинами.

А выше строители дороги, ведущей в «Родниковую долину», завалили территорию возле одного из двух прудов строительным хламом. Так что жители лишились чистого места для отдыха.

Мусор привозят и машинами и скидывают местные жители.

Мусор привозят и машинами и скидывают местные жители.

Неприглядный вид имеет и Лысая гора. В прошлом году активисты навели там порядок. Но его хватило на полгода. Сюда по-прежнему приезжают машины и сваливают на место, где шли одни из самых жестоких боев во время Великой Отечественной войны, горы мусора.

По мнению Дмитрий Любитенко, нужна не разовая уборка, а системный подход.

- У нас нет системы по предупреждению возникновения подобных свалок, власти не покупают нужное количество оборудования для фиксации экологических правонарушений (нет необходимого количества фото-ловушек, коптеров, механических средств для ограничения движения транспортных средств и прочего), - разъясняет свою позицию Дмитрий.

По словам активиста, не контролируют городские власти и дорожников с коммунальщиками, которые лишь в документах вывозят ту же опиловку деревьев на лицензированные полигоны, а на деле выбрасывают в ближайшей балке. В итоге борьба с последствиями, а не причинами проблему городских свалок никогда не решит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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