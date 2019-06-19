В волгоградском дворе сбили восьмилетнюю девочку на велосипеде

СЕГОДНЯ 10:41 2019-06-19T11:06:42+03:00

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Авария произошла уже когда стало темнеть. 39-летняя женщина за рулем «Мерседеса» ехал по двору возле дома по Ангарской, 7. Дама вовремя не отреагировала на ребенка, который катался на велосипеде. Восьмилетнюю девочку зацепило краем машины. Она упала со своего транспорта. Скорость машины была совсем небольшой, поэтому школьнице повезло. Она получила лишь ушибы. Родители ребенка решили не везти ее в больницу. Но на место аварии полицейских вызвали, чтобы водитель в следующий раз внимательней следила за дорогой. Особенно на придомовой территории.

Еще одного несовершеннолетнего сбили также в Дзержинском районе, на улице Землячки. 17-летняя девушка перебегала дорогу чуть в стороне от пешеходного перехода. Водитель «Тагаза» не смог быстро среагировать на неожиданно появившееся препятствие. Машина сбила волгоградку. На «скорой» ее отвезли в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU