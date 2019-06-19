В Волгоград завезли корь из Краснодара и Чечни

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-19T10:25:04+03:00

В 2019 году в регионе зарегистрировано четыре случая опасного заболевания

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Корь - опасная вирусная инфекция, нередко заканчивающаяся летальным исходом. Заразиться ею очень легко, передается заболевание воздушно-капельным путем. Риски распространения кори есть и в Волгоградской области. В 2019 году в регионе зарегистрировали четыре случая заболевания. Три из них завезли в Волгоград из соседних регионов - Чечни и Краснодарского края. По данным Роспотребнадзора, все заболевшие не привиты против кори, а вакцинация - единственный способ защиты от опасной инфекции.

Сделать прививки рекомендуют всем, кто собирается выезжать в Европу и страны ближнего зарубежья. Причем не позднее, чем за три недели до поездки. Особенно высок риск заболевания корью среди цыган, религиозных сообществ, вахтовиков и мигрантов.

- Прививки против кори можно получить бесплатно в медицинских организациях по месту жительства, работы, учебы, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ВОЗ, в Европе сейчас сложилась сложная эпидемиологическая ситуация по кори. В прошлом году заболели более 82 тысяч человек, 72 заразившихся корью погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU