2019-06-19T10:25:04+03:00
Здоровье

В Волгоград завезли корь из Краснодара и Чечни

В 2019 году в регионе зарегистрировано четыре случая опасного заболевания
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Вакцинация - единственный способ защиты от кори.Вакцинация - единственный способ защиты от кори.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Корь - опасная вирусная инфекция, нередко заканчивающаяся летальным исходом. Заразиться ею очень легко, передается заболевание воздушно-капельным путем. Риски распространения кори есть и в Волгоградской области. В 2019 году в регионе зарегистрировали четыре случая заболевания. Три из них завезли в Волгоград из соседних регионов - Чечни и Краснодарского края. По данным Роспотребнадзора, все заболевшие не привиты против кори, а вакцинация - единственный способ защиты от опасной инфекции.

Сделать прививки рекомендуют всем, кто собирается выезжать в Европу и страны ближнего зарубежья. Причем не позднее, чем за три недели до поездки. Особенно высок риск заболевания корью среди цыган, религиозных сообществ, вахтовиков и мигрантов.

- Прививки против кори можно получить бесплатно в медицинских организациях по месту жительства, работы, учебы, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ВОЗ, в Европе сейчас сложилась сложная эпидемиологическая ситуация по кори. В прошлом году заболели более 82 тысяч человек, 72 заразившихся корью погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградцы выкачивали по ночам сырую нефть из нефтепровода
В Волгограде два директора фирмы убили и расчленили сборщика мебели
В Советском районе несколько километров рядом с Волгой завалены мусором
В волгоградском дворе сбили восьмилетнюю девочку на велосипеде
Волгоградец пойдет под суд за анаболики
В Астрахани медсестру и врача осудили за смертельный укол пациенту
Первая продольная встала в трехкилометровой пробке из-за ДТП
В Волгограде поселилась велорыбица
Белый «Мерседес» сгорел на дороге в Волгограде
Выпускной 2019 в Волгограде отметят с фейерверком
Волгоградки подрабатывали лженевестами для мигрантов в Москве
На Спартановке начали срезать асфальт с улицы Менжинского
"Тамбов" передумал играть со "Спартаком" в Волгограде из-за катаклизмов на "Волгоград Арене"
На Мамаевом кургане снова зажгут свечи накануне Дня памяти и скорби
Волгоградец украл почти полкилометра рельсов
В Волгограде маршрутка 15а сбила пенсионерку возле торгового центра
У волгоградской семьи на жизнь остается 22 тысячи в месяц
Стройные и одинокие: волгоградки больше всего в стране хотят замуж
Астраханец убил приятеля куском бетона
Волгоградка прописала дома восемь нелегалов
6-летняя волгоградка с инвалидностью не получала бесплатные лекарства
Под Волгоградом женщина погибла под колесами «КамАЗа»