2019-06-19T09:33:02+03:00
Происшествия

Волгоградец пойдет под суд за анаболики

Он покупал их через интернет и продавал знакомым
Екатерина МАЛИНИНА
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Дело рассмотрит суд города Михайловка.Дело рассмотрит суд города Михайловка.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В суд города Михайловка направили дело 27-летнего местного жителя. Молодому человеку грозит 8 лет за контрабанду и сбыт анаболиков.

Продавца мужчина нашел в интернете. К сожалению, в общем доступе в сети достаточно подобных предложений. Он написал поставщику в республике Беларусь и заказ у него крупную партию стероидов. Молодой человек увлекался спортом, ходил в тренажерку, поэтому хорошо знал, что спрос на подобный запрещенный по закону товар высокий. Товар он получил по почте и даже уже нашел покупателей. Но реализовать товар не успел. Его задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно со следователями Главного следственного управления ГУ МВД.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям: сбыт в крупном размере и контрабанда, - сообщили "КП-Волгоград" в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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