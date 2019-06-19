2019-06-19T09:16:15+03:00
Происшествия

В Астрахани медсестру и врача осудили за смертельный укол пациенту

Их наказали ограничением свободы
Екатерина МАЛИНИНА
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Суд приговорил медиков к 1,6 годам ограничения свободы.Суд приговорил медиков к 1,6 годам ограничения свободы.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Медики все чаще оказываются на скамье подсудимых. Кто-то говорит, что это заказанная компания против медицины в целом, кто-то, что справедливое возмездие. В Астрахани вынесли приговор врачу и медсестре районной поликлиники Ленинского района После неправильного укола у них скончался пациент.

Мужчина пришел в процедурный кабинет по назначению врача. Тот написал в направлении, что астраханцу нужен препарат для повышения уровня гемоглобина. Причем было указано, что поставить его нужно внутривенно. Когда пациент вышел из кабинета, ему стало плохо, и он умер.

Вдова потребовала разобраться в ситуации. Следователи выяснили, что врач ошибочно прописал лекарство внутривенно, хотя его ставят только внутримышечно. Медсестра, которая видела на упаковке способ «приема», даже не задалась вопросом, а просто выполнила написанное на бумажке.

Суд признал обоих виновными в причинении смертности по неосторожности из-за ненадлежащего выполнения своих профессиональных обязанностей. обоим назначили один год и шесть месяцев ограничение свободы. То есть они будут жить дома, но с браслетом на руках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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