Первая продольная встала в трехкилометровой пробке из-за ДТП

СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-19T09:11:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в среду, 19 июня, автомобилисты, которые едут в центр Волгограда из южных районов города встали в многокилометровой пробке на Первой продольной магистрали из-за нескольких ДТП. Одно из них случилось около девяти утра на выезде с микрорайона Тулака, вторая авария с участием трамвая произошла на пересечении улиц Баррикадной и Рабоче-Крестьянской. «Рогатый» выехал на перекресток, зацепил иномарку и перегородил две полосы движения. Затор растянулся от улицы Садовой до улицы КИМ. Скорость застрявших в пробке автомобилей не превышала трех - пяти километров в час. Машины скопились и на улице Электролесовской. Правда, здесь скорость движения гораздо выше.

Трамвай протаранил "Рено" на перекрестке.

Как рассказали «КП-Волгоград» застрявшие в пробке горожане, на то, чтобы преодолеть расстояние от Тулака до ТЮЗа, у них ушло более получаса. Машины движутся в сторону центра с черепашьей скоростью. Поэтому те, кто мог, пересаживались на скоростной трамвай.

- Пострадавших в аварии на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Баррикадной нет. Обстоятельства произошедшего выясняются. На время оформления ДТП трамваи по маршруту № 3 и №6, а также троллейбусы №15а, №9 и №10 работали в измененных границах, разворачиваясь на конечной «Детский центр». В 9.35 движение троллейбусов на данном участке восстановлено в обычных границах, - прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии.

ДТП на перекрестке Рабоче-Крестьянской и Баррикадной в Волгограде. Утро 19.06.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU