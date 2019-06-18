В Волгограде поселилась велорыбица

СЕГОДНЯ 17:47 2019-06-18T17:49:35+03:00

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Велопарковками в Волгограде давно уже никого не удивишь. Их становится все больше и не только в центре города, но и на окраинах. Но такой велорыбицы, которая сегодня поселилась у входа в выставочный зал музея Машкова, волгоградцы точно еще не видели. Да и в других городах тоже. Функциональный арт-объект установило руководство музея, чтобы и польза была, и красота.

- Велорыбица выполняет как функциональную миссию, так и эстетическую и даже символическую, являясь символом жизни и могучей реки Волги, - рассказали «КП-Волгоград» в ВМИИ имени Машкова. - Изготовил необычный арт-объект талантливый скульптор по металлу Антон Грунцов. В работе он использовал детали уже отживших свой век велосипедов.

Надеются в музее, что не обойдут вниманием велорыбицу не только велосипедисты, которые будут оставлять здесь своего «железного коня», но и туристы. А сам арт-объект в любое время готов принять в объятья ваш велосипед у выставочного зала на Чуйкова, 37.

ИСТОЧНИК KP.RU