Белый «Мерседес» сгорел на дороге в Волгограде

СЕГОДНЯ 17:27 2019-06-18T17:30:51+03:00

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В Ворошиловском районе Волгограда на улице Ужгородской несколько минут назад сгорел белый «Мерседес». Как сообщили «КП-Волгоград» очевидцы происшествия, огонь охватил иномарку около шести часов вечера в частном секторе на дороге к железнодорожной больнице. Пламя распространялось очень быстро и за пять минут огонь полностью охватил автомобиль.

- Сначала оказавшиеся рядом автомобилисты пытались сбить огонь при помощи огнетушителей, но эффекта это не дало, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» очевидец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/715314" frameborder="0"></iframe> Белый «Мерседес» сгорел на улице Ужгородской в Волгограде. 18.06.2019.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградцы вызвали экстренные службы. Спустя несколько минут на место прибыли два пожарных расчета. Однако к этому моменту белый «Мерседес» выгорел полностью. В 18.19 горение полностью ликвидировали. К счастью, никто не пострадал. Теперь экспертам предстоит выяснить причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU