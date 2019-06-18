2019-06-18T17:30:51+03:00
Происшествия

Белый «Мерседес» сгорел на дороге в Волгограде

ЧП произошло вечером 18 июня в Ворошиловском районе [фото, видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Автомобиль выгорел полностью.Автомобиль выгорел полностью.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Ворошиловском районе Волгограда на улице Ужгородской несколько минут назад сгорел белый «Мерседес». Как сообщили «КП-Волгоград» очевидцы происшествия, огонь охватил иномарку около шести часов вечера в частном секторе на дороге к железнодорожной больнице. Пламя распространялось очень быстро и за пять минут огонь полностью охватил автомобиль.

- Сначала оказавшиеся рядом автомобилисты пытались сбить огонь при помощи огнетушителей, но эффекта это не дало, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» очевидец.

Белый «Мерседес» сгорел на улице Ужгородской в Волгограде. 18.06.2019.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградцы вызвали экстренные службы. Спустя несколько минут на место прибыли два пожарных расчета. Однако к этому моменту белый «Мерседес» выгорел полностью. В 18.19 горение полностью ликвидировали. К счастью, никто не пострадал. Теперь экспертам предстоит выяснить причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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