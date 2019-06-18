Белый «Мерседес» сгорел на дороге в Волгограде
В Ворошиловском районе Волгограда на улице Ужгородской несколько минут назад сгорел белый «Мерседес». Как сообщили «КП-Волгоград» очевидцы происшествия, огонь охватил иномарку около шести часов вечера в частном секторе на дороге к железнодорожной больнице. Пламя распространялось очень быстро и за пять минут огонь полностью охватил автомобиль.
- Сначала оказавшиеся рядом автомобилисты пытались сбить огонь при помощи огнетушителей, но эффекта это не дало, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» очевидец.
Белый «Мерседес» сгорел на улице Ужгородской в Волгограде. 18.06.2019.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоградцы вызвали экстренные службы. Спустя несколько минут на место прибыли два пожарных расчета. Однако к этому моменту белый «Мерседес» выгорел полностью. В 18.19 горение полностью ликвидировали. К счастью, никто не пострадал. Теперь экспертам предстоит выяснить причину возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU