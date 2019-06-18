2019-06-18T16:43:28+03:00
Досуг

Выпускной 2019 в Волгограде отметят с фейерверком

Куда сходить на выпускной в Волгограде: 20 июня 2019 года концерт и салют для выпускников устроят у музея в пойме Царицы [программа праздничных мероприятий]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В финале выпускного 2019 в Волгограде устроят салют.В финале выпускного 2019 в Волгограде устроят салют.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Горячая пора ЕГЭ и ГИА для выпускников 2019 года продлится до начала июля. Еще неизвестны результаты экзаменов, не все определились с будущим, впереди и выпускные в школах. А в Волгограде 20 июня 2019 года решили устроить большой праздник для выпускников. Городской выпускной пройдет в четверг на площадке у интерактивного музея «Россия - моя история» в пойме Царицы. Начнется праздник 20 июня в 18.00. В праздничной программе - флешмобы, различные интерактивные площадки, которые подготовят университеты, знакомство с агоророботами и автофермой, мастер-классы по скандинавской ходьбе и славянским языкам, а главное - концерт и зажигательная дискотека. А в финале большого выпускного небо раскрасит красочный фейерверк. Начнется салют в 22.00.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете образования, науки и молодежной политики, встретятся на большом выпускном в Волгограде более четырех тысяч выпускников 2019 года, их учителя, а также студенты вузов, колледжей и техникумов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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