2019-06-18T16:08:33+03:00
Происшествия

Волгоградки подрабатывали лженевестами для мигрантов в Москве

Мужчины платили по 100 тысяч за брак
Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоградки получили условный срок.Волгоградки получили условный срок.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Троицкий суд Москвы вынес приговор трем жительницам Волгограда и их 50-летнему сообщнику москвичу. Они обвинялись в организации незаконной миграции.

Все началось еще в 2015 году. Москвич Мохамада Махо, родом из Сирии, решил организовать неплохой бизнес. В помощники позвал трех своих знакомых девиц из Волгограда. 50-летний мужчина очень хорошо понимал, как сложно получить российское гражданство. Самый простой путь – свадьба с русской девушкой. По нему и пошел. Он предлагал иностранцам за 100-120 тысяч оформить фиктивный брак с его знакомыми. Сначала в дело пошли три его подруги (девушкам 27-29 лет). Одна, например, стала женой гражданина Вьетнама. Девушки получили за «контракт» 50 тысяч рублей. Затем они нашли еще девять лженевест, которые за 10 тысяч согласились поставить штамп в паспорте. Остальной доход делили между собой сириец и волгоградки.

В 2018 году лавочку прикрыли сотрудники правоохранительных органов.

- В отношении четверых «свах» возбудили уголовное дело по статье 322 УК РФ. Москвичу дали 1 год и шесть месяцев реального срока. Три волгоградки получили условные сроки, - сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградской областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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