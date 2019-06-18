На Спартановке начали срезать асфальт с улицы Менжинского

СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-18T15:52:04+03:00

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Каждый год в строительство и ремонт дорог в Волгограде вкладывают около миллиарда рублей. Результат уже заметен. Все реже слышны шутки, что у нас дороги еще во время Сталинградской разбомбили и с тех пор не ремонтировали. В этом году в новенький асфальт уже закатали несколько улиц. Всего в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в областном центре обновят 39 дорог. Сейчас дорожники работают в шести районах Волгограда. Началась реконструкция автодороги на улице Менжинского в Тракторозаводском районе, выравнивающий слой покрытия уложили на улице Рабочей, которая обеспечивает проезд между Второй продольной и улицей Писемского в Кировском. Дорожные работы идут также в Красноармейском, Советском, Дзержинском, Краснооктябрьском районах. Правда, тротуары и ливневки проектом предусмотрены далеко не везде. Да и бордюры вдоль дороги порой отсутствуют.

На Спартановке подрядчик начал фрезеровать проезжую часть на улице Менжинского. Здесь предстоит заменить более четырех тысяч квадратных метров асфальта. Также рабочие приведут в порядок колодцы инженерных коммуникаций. Снимают старый асфальт при помощи большой фрезеровальной машины - ширина дороги позволяет. Чтобы не пылить, используют в работе и водоналивную машину. Автомобилистам движение по улице не перекрыли. Так что порой дорожники страдают - под припаркованными у обочины машинами фрезой не пройти. Также на Тракторном ремонтируют улицы Академика Богомольца, Героев Шипки, Гидростроителей, Мясникова, Клименко и другие. На Дегтярева уже уложили выравнивающий слой. Взяли пробы асфальта. Их проверят на степень уплотнения и водонасыщения в муниципальной специализированной лаборатории. Если все в порядке, подрядчик приступит к укладке финишного слоя. Кроме того, специалисты заменят более 60 колодцев. Планируют завершить в этом году и реконструкцию улицы Героев Тулы, где ведущую на федеральную трассу Р-228 дорогу строят практически заново.

- На всех объектах применяется единая технология, предусматривающая полное снятие разрушенного слоя асфальта и укладку двух новых, - прокомментировали в мэрии.

А в Кировском на улице Рабочей из-за дождей работы пришлось на некоторое время приостановить. Здесь уже уложили первый слой покрытия. Теперь на очереди - около пяти тысяч квадратных метров финишного покрытия. Работают здесь дорожники волгоградской компании ООО «Астрол-ДСК», которая до этого уже занималась ремонтом дорог в Центральном и Ворошиловском районах. Также в Кировском районе в этом году свеженький асфальт появится на улицах Вязовой, Гранатовой, Тополевой, Медвежьегорской и других.

ИСТОЧНИК KP.RU