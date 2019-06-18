"Тамбов" передумал играть со "Спартаком" в Волгограде из-за катаклизмов на "Волгоград Арене"

СЕГОДНЯ 15:39 2019-06-18T15:41:47+03:00

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Весьма печальная новость для волгоградцев пришла от спортивного директора клуба ФК "Тамбов" Павла Худякова. Он заявил корреспонденту «Матч ТВ», что первая игра команды в Волгограде отменяется. Причиной, и это особенно обидно, стала очередное ЧП на «Волгоград Арене» и ее склонах во время дождя 16 июня.

— Мы рассматривали вариант с Волгоградом, но случился природный катаклизм, — рассказал телеканалу Павел Худяков. — Из-за сильнейшего ливня размыло склон у «Волгоград Арены». Затопило не только территорию около стадиона, но и, как говорят, подтрибунные помещения. А нам уже надо определяться, заявлять стадион. Времени не осталось. Поэтому решено, что начнем сезон в Саранске.

Сыграет ли «Тамбов» в Волгограде хоть один матч или останется в Саранске до сдачи после реконструкции стадиона в родном городе, неизвестно. Репутация после природного «катаклизма» у самого красивого стадиона ЧМ-2018 оказалась весьма подмоченной. Хотя погода, по-хорошему, тут особо не причем. Кто так строит?

ИСТОЧНИК KP.RU