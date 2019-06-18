2019-06-18T14:30:36+03:00
Общество

На Мамаевом кургане снова зажгут свечи накануне Дня памяти и скорби

На главной высоте проведут патриотическую акцию
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
На Мамаев курган приглашают и ветеранов.На Мамаев курган приглашают и ветеранов.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Это акция проходит с 2012 года. Но каждый раз вызывает дрожь в голосе и комок в горле у всех, кто оказывает в ночь с 21 на 22 июня на Мамаевом кургане. Вот уже седьмой год там зажигают свечи в память о тех, кто погиб в Великой Отечественной войне.

На главную высоту и в этот раз поднимутся полицейские, кадеты, ветераны, курсанта Волгоградской академии МВД, силовики. У каждого в руках будет гореть свеча. Принять участие в акции «Завтра была война» предлагают всем желающим. Можно прийти с семьями.

На Мамаевом кургане снова зажгут свечи.

- Мы приглашаем волгоградцев и гостей города 21 июня 2019 года в 22-00 на Мамаев Курган, чтобы вспомнить подвиг защитников нашей страны, отстоявших свободу и независимость Родины и отдавших жизни во имя мира в годы Великой Отечественной войны, - говорят в волгоградской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградец украл почти полкилометра рельсов
В Волгограде маршрутка 15а сбила пенсионерку возле торгового центра
У волгоградской семьи на жизнь остается 22 тысячи в месяц
Стройные и одинокие: волгоградки больше всего в стране хотят замуж
Астраханец убил приятеля куском бетона
Волгоградка прописала дома восемь нелегалов
6-летняя волгоградка с инвалидностью не получала бесплатные лекарства
Под Волгоградом женщина погибла под колесами «КамАЗа»
В Волгограде поймали воров-гастролеров
Волгоградец расстрелял из ружья троих парней у кафе
Еще в два волгоградских хутора пришла «Чистая вода»
Волгоградские аптеки наказали на 600 тысяч рублей за отпуск психотропных препаратов без рецептов
В Волгограде будут судить банду черных риэлторов, которая подделала документы на чужую квартиру
Компания парней бросила своих подруг ночью на острове Денежный
В парке за «Авангардом» для романтичных кировчан поставили скамейку-сердце
Разорвало на части: появилось видео аварии с «пьяной» иномаркой в Астрахани
Убийце астраханца, защитившего школьников на детской площадке, дали 15 лет тюрьмы
Глава района стал руководителем комитета строительства Волгоградской области
На юге Волгограда в аварии пострадал пятилетний мальчик и трое взрослых
«Управление отходами - Волгоград»: счета компании не заблокированы
На Нулевой продольной возле «Волгоград Арены» очистили дорогу после ливня
В Волгограде упавшее после грозы дерево придавило четыре машины
В Волгограде «газовик» обокрал 85-летнюю бабушку
Пять районов Волгограда останутся без горячей воды
На полигоне Прудбой саперы уничтожили мину времен Великой Отечественной войны
В Волгограде снова смыло щебенку со склона «Волгоград Арены»
Ливень, ураган и град: синоптики обещают волгоградцам один дождливый день в начале недели
Врач-эндокринолог из Волгограда получила главную медицинскую премию страны