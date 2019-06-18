На Мамаевом кургане снова зажгут свечи накануне Дня памяти и скорби
Это акция проходит с 2012 года. Но каждый раз вызывает дрожь в голосе и комок в горле у всех, кто оказывает в ночь с 21 на 22 июня на Мамаевом кургане. Вот уже седьмой год там зажигают свечи в память о тех, кто погиб в Великой Отечественной войне.
На главную высоту и в этот раз поднимутся полицейские, кадеты, ветераны, курсанта Волгоградской академии МВД, силовики. У каждого в руках будет гореть свеча. Принять участие в акции «Завтра была война» предлагают всем желающим. Можно прийти с семьями.
На Мамаевом кургане снова зажгут свечи.
- Мы приглашаем волгоградцев и гостей города 21 июня 2019 года в 22-00 на Мамаев Курган, чтобы вспомнить подвиг защитников нашей страны, отстоявших свободу и независимость Родины и отдавших жизни во имя мира в годы Великой Отечественной войны, - говорят в волгоградской полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU