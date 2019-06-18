Волгоградец украл почти полкилометра рельсов

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-18T14:00:25+03:00

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В Волгоградской области Камышинский суд вынес приговор жителю Петров Вала. Ему дали год за кражу. Мужчина пытался продать 477 метров рельсов.

Детали путей лежали на территории филиала РЖД в Петров Вале. Площадка была не огорожена, поэтому воришка спокойно проник на территорию. Просто так унести тяжеленные рельсы он был, конечно, не в состоянии. Поэтому взял с собой инструменты и стал резать их на мелкие детали недалеко от станции. Работал несколько дней денно и нощно, предвкушая, какую выгоду сможет с этого получить. Для транспортировки к делу привлек своих знакомых, правда, забыл им сообщить, что все это незаконно и никакого разрешения на вывоз старогодных рельсов у него нет.

Все вместе они загрузили за несколько часов КамАЗ, но далеко он не уехал. Противоправные действия пресекли сотрудники УФСБ.

Суд приговорил мужчину к году тюрьмы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU