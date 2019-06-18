В Волгограде маршрутка 15а сбила пенсионерку возле торгового центра

СЕГОДНЯ 13:45 2019-06-18T13:45:55+03:00

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Авария произошла в Советском районе в районе десяти часов утра. Маршрутка 15а делала промежуточную остановку возле торгового центра «Акварель» - водитель как раз заворачивал на кольцо. В этот момент дорогу по «зебре переходила 74-летняя пенсионерка. Увидев машину, она попыталась ускорить шаг и проскочить, но попала как раз в середину «Газели». От удара бабушка упала.

На место тут же вызвали «скорую» и сотрудников ГИБДД. Полицейские зафиксировали ДТП, опросили свидетелей. Пожилую женщину медики увезли в больницу. У нее несколько переломов.

- Сейчас в отношении водителя маршрутки возбудили административное производство. Ему придется ответить за нарушение правил дорожного движения, которое привело к травмам пешехода, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские еще раз предупреждают о строгом соблюдении правил дорожного движения и внимательности водителей на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU