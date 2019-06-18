2019-06-18T13:16:05+03:00
Общество

У волгоградской семьи на жизнь остается 22 тысячи в месяц

Волгоградская область на 51 месте в рейтинге регионов по благосостоянию семей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На жизнь у волгоградцев остается вдвое меньше, чем в среднем по стране.На жизнь у волгоградцев остается вдвое меньше, чем в среднем по стране.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Волгоградская область по итогам 2018 года поднялась на две строчки в рейтинге благосостояния семей и заняла 51 место. По данным РИА Рейтинг, каждый месяц после минимальных затрат на еду, проезд, коммунальные и прочие услуги у среднестатистической волгоградской семьи с двумя детьми остается 22 608 рублей. У пар с одним ребенком на жизнь имеется чуть больше - 31 875 рублей. И все же это вдвое меньше, чем в среднем по стране. Брали для расчетов данные Росстата. По умолчанию в «среднестатистической» семье оба родителя работают и получают среднюю зарплату. Вычитали при этом прожиточный минимум взрослых и детей. А полученный остаток - это та сумма, на которую семья может именно жить, а не существовать.

При этом среди регионов ЮФО самый большой достаток по статистике оказался в Астраханской области. С 26 769 рублями ежемесячно на двоих взрослых и двоих детей регион поднялся сразу на девять позиций в рейтинге и закрепился на 40-м месте. В середнячках и жители Кубани. При этом с остатком в 25 505 рублей Краснодарский край потерял одну позицию и оказался на 45 месте. Лучше всего обстоят дела у наших соседей из Воронежской области - 39 место и 27 189 рублей. Хотя регион сделал два шага назад по сравнению с прошлым годом.

В среднем по стране максимально возможный остаток семьи составляет 44,3 тысячи рублей. В тройке лидеров по-прежнему Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Москва. Самые бедные семьи живут в Псковской и Ивановской областях, а также в Кабардино-Балкарии. Там семья после обязательных минимальных расходов может распоряжаться суммами от 6 до 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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