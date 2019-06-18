Стройные и одинокие: волгоградки больше всего в стране хотят замуж

СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-18T12:23:28+03:00

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Почти каждая волгоградка мечтает выйти замуж. Не спешите возмущаться. Это не домостроевцы придумали и не антифеминисты. Это исследование портала бесплатных объявлений «Авито». Специалисты изучили спрос на свадебные платья в разных городах страны. Выяснили, что в Волгограде на душу населения больше всего приходится желающих увидеть себя под венцом. Причем за год количество таковых выросло на 32 процента. В числе лидеров также Краснодар и Барнаул. А вот меньше всего интересуются на «Авито» подвенечными нарядами жительницы Перми, Красноярска и Москвы.

Среднюю стоимость платья в Волгограде эксперты определили в сумму 9,4 тысяч рублей, в Воронеже 10, в Тольятти 7, 4 , в Москве 13,5. В среднем же по стране через объявления можно приобрести наряд за 9600 рублей.

Также волгоградки попали в число самых стройных (а может, самонадеянных). Чаще всего их интересуют размеры 42-44 – почти 40 процентов.

Правда, надо отметить, что повышенный спрос на платье может означать не столько желание выйти замуж, сколько желание сэкономить. Платье через бесплатное объявление все же дешевле, чем в свадебном салоне.

ИСТОЧНИК KP.RU