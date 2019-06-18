Астраханец убил приятеля куском бетона

СЕГОДНЯ 10:41 2019-06-18T10:41:51+03:00

Он подкараулил мужчину в подъезде и бросил в него камень

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Преступление произошло 27 января 2019 года в Кировском районе Астрахани в многоэтажном доме по улице Алексеева. Ранним утром тело все еще живого мужчины местные жители нашли на лестничной площадке. У него была травма головы. Пострадавшего отвезли в больницу, где он через неделю умер.

Следователи быстро вышли на подозреваемого. Им оказался приятель погибшего.

- По версии следствия обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на лестничной площадке, в ходе ссоры со своим знакомым взял кусок бетона и, дождавшись пока тот выйдет из подъезда, бросил ему в голову. Ранее обвиняемый незаконно проник в квартиру своей знакомой, приревновав ее к другому мужчине, - пояснили КП-Волгоград в пресс-службе СУ СК по Астраханской области.

Мужчину будут судить по двум статьям – убийство и незаконное проникновение в жилище.

ИСТОЧНИК KP.RU