Волгоградка прописала дома восемь нелегалов

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-18T10:02:45+03:00

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Прописка иностранцев за деньги – легкий способ заработать, вот только незаконный и сроки за подобное преступление немаленькие. Три года тюрьмы может получить 36-летняя жительница Кировского района Волгограда, которая зарегистрировала у себя дома по улице Майская восемь нелегалов. Разумеется, мужчины там не жили. Скорее всего, они работали на полях или получали разрешительные документы.

- По данному факту в отношении волгоградки возбуждено уголовное дело. Законодательством за подобные деяния предусмотрено максимальное наказание от штрафа в сумме до пятисот тысяч рублей вплоть до лишения свободы на срок до трех лет., - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Нелегалам придется покинуть Россию. А жителей области предупреждают: документы каждого иностранца тщательно проверяются, в том числе и проживание по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU