6-летняя волгоградка с инвалидностью не получала бесплатные лекарства

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-18T09:53:50+03:00

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Ворошиловский районный суд Волгограда защитил права шестилетней жительницы города-героя. Долгое время девочка с задержкой психоречевого развития не получала бесплатные лекарства, которые ей были обязаны по закону.

Долгое время мама малышки покупала необходимые препараты за свой счет – в государственной помощи ей попросту отказывали. Тогда родители решили обратиться в прокуратуру Дзержинского района, которая довела дело до суда.

- По результатам проверки прокуратурой Дзержинского района предъявлено в суд исковое заявление о возложении обязанности обеспечить ребенка-инвалида необходимым лекарственным препаратом в соответствии с медицинскими показаниями, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Когда решение суда вступит в законную силу, родители девочки смогут приобрести необходимые лекарства бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU