2019-06-18T09:02:35+03:00
Происшествия

Под Волгоградом женщина погибла под колесами «КамАЗа»

Пешеход нарушила ПДД
Юлия Данильченко
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Женщина погибла на месте.Женщина погибла на месте.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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За минувшие сутки в Волгоградской произошло четыре аварии и такое же количество людей пострадали, одна женщина погибла. Смерть 33-летней жительницы Камышинского района наступила прямо посреди проезжей части в городе Камышин на улице Кирова.

17 июня ранним утром женщина спешила на работу. Игнорируя правила дорожного движения, она не дошла до пешеходного перехода и вышла прямо на проезжую часть, чтобы добраться до нужного места. В этот самый момент по дороге ехал «КамАЗ», за рулем которого находился 41-летний мужчина. Он не заметил нарушительницу и сбил ее.

Очевидцы вызвали «скорую», сами пытались помочь, пока врачи ехали к пострадавшей.

- В результате ДТП женщина от полученных ран скончалась на месте, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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