2019-06-18T07:51:25+03:00
Происшествия

В Волгограде поймали воров-гастролеров

Двое мужчин совершили минимум пять краж
Юлия Данильченко
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Мужчины приехали в Волгоград, где успели совершить кражу.Мужчины приехали в Волгоград, где успели совершить кражу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Уголовное дело по статье «Кража» сразу по пяти эпизодам волгоградские полицейские возбудили в отношении 24-летнего рецидивиста из Челябинска и 35-летнего бездомного. Случилось это после заявления от жительницы Самарской области, которая 14 июня пришла в местное УМВД. В тот вечер неизвестные украли из ее «Лады Калины», припаркованной у Мамаева Кургана в Волгограде, сумочку с деньгами.

Подозреваемых поймали оперативно сотрудники УФСБ. Воры-гастролеры и не думали сопротивляться, сразу сознались в преступлении.

- В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у задержанных: 3 устройства для считывания индивидуального кода сигнализации, денежные средства в сумме 17 тысяч рублей, 509 долларов США, 5 грузинских лари, 10 китайских юаней, 10 азербайджанских манат, сотовый телефон, нож, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчины сейчас находятся под арестом. Им грозит по пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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