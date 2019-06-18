В Волгограде поймали воров-гастролеров
Уголовное дело по статье «Кража» сразу по пяти эпизодам волгоградские полицейские возбудили в отношении 24-летнего рецидивиста из Челябинска и 35-летнего бездомного. Случилось это после заявления от жительницы Самарской области, которая 14 июня пришла в местное УМВД. В тот вечер неизвестные украли из ее «Лады Калины», припаркованной у Мамаева Кургана в Волгограде, сумочку с деньгами.
Подозреваемых поймали оперативно сотрудники УФСБ. Воры-гастролеры и не думали сопротивляться, сразу сознались в преступлении.
- В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у задержанных: 3 устройства для считывания индивидуального кода сигнализации, денежные средства в сумме 17 тысяч рублей, 509 долларов США, 5 грузинских лари, 10 китайских юаней, 10 азербайджанских манат, сотовый телефон, нож, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Мужчины сейчас находятся под арестом. Им грозит по пять лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU