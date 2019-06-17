2019-06-17T18:20:47+03:00
Происшествия

Волгоградец расстрелял из ружья троих парней у кафе

Ссора между жителями поселка Ерзовка переросла драку, а потом в стрельбу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Мужчина съездил за оружием домой на такси.Мужчина съездил за оружием домой на такси.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Субботний вечер для отдыхавших в одном из кафе в поселке Ерзовка под Волгоградом плавно перетек в раннее утро и завершился на больничной койке. Троих мужчин от 20 до 25 лет привезли в районную больницу с огнестрельными ранениями ног и ягодиц 16 июня. Медики сообщили о ЧП полицейским, а те вскоре задержали стрелка. Им оказался 34-летний местный житель.

Как установили полицейские, накануне мужчины поссорились в кафе. Слово за слово, началась драка. Старший из мужчин вызвал такси и было уехал домой. Но вскоре вернулся, да еще и с охотничьим ружьем. Из него он и сделал несколько выстрелов в сторону своих оппонентов на улице возле кафе. Пока его недруги залечивают раны, мужчина будет находиться в СИЗО. Ему грозит до пяти лет колонии за «хулиганство, совершенное с применением оружия».

Кстати, охотничье ружье было у волгоградца на законных основаниях. Теперь его изъяли, а разрешение аннулировали.

- Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде ареста, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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