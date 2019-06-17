2019-06-17T17:54:10+03:00
Общество

Еще в два волгоградских хутора пришла «Чистая вода»

В Михайловке завершилась реконструкция магистрального водовода
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В дома почти полутора тысяч жителей отдаленных хуторов Волгоградской области пришла «Чистая вода». В рамках одноименной региональной программы в Михайловке реконструировали магистральный водовод, идущий к хуторам Глинище и Сухов-2. Более семи километров труб здесь проложили еще в 1956 году. За это время они превратились в ржавое решето. Теперь их заменили на новые водоводы из полимерных материалов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете ЖКХ и ТЭК, потратили на реконструкцию водопровода 10,4 миллиона рублей. Началась она в 2018 году, сейчас подрядчик уже завершил все работы.

В прошлом году по программе «Чистая вода» также построили магистральный водовод в Михайловке, сети и сооружения для поселка Пригородный Фроловского района, реконструировали водовод в селе Громки Руднянского района и начали модернизацию водопровода в Петров Вале Камышинского района. Вода стала чище в домах 450 жителей области. А производительность очистных сооружений выросла на 100 тысяч кубометров в сутки.

С 2019 года программа «Чистая вода» - часть национального проекта «Экология». В Петров Вале продолжат реконструкцию водовода, в этом году пришел черед 6,5 километра сетей. В Суровикино начнут строить станцию водоподготовки, в Краснослободске - новый водозабор. Также в планах - реконструкция водоснабжения в Котово и в Новониколаевске. Всего в ближайшие пять лет на «Чистую воду» выделят более 3,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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