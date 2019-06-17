Волгоградские аптеки наказали на 600 тысяч рублей за отпуск психотропных препаратов без рецептов

СЕГОДНЯ 14:56 2019-06-17T15:26:56+03:00

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В аптеках теперь можно купить очень многое: от омолаживающего крема до зубных щеток. Но часть препаратов вам продадут только по рецепту врача: это касается и сильных обезболивающих и антибиотиков и психотропных лекарств. Так должно быть по закону, но не все его соблюдают. В Росздравнадзор стали приходить жалобы на аптеки, которые продают рецептурные препараты просто так. Например, сильнодействующие психотропные нейролептики можно было купить без специальной бумаги от врача. Ведомство совместно с полицией выехали на внеплановые проверки – с начала года провели таких 12. По фактам нарушений возбудили 34 административных дела. 14 направили в суды.

В итоге, фармацевтов оштрафовали на 600 тысяч рублей.

Как заверили «КП-Волгоград» в Росздравнадзоре, они продолжат проверки аптек. Ну а волгоградцев просят сообщать, если они увидели нарушение законодательства при отпуске лекарств.

ИСТОЧНИК KP.RU