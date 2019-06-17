2019-06-17T14:47:04+03:00
Общество

В Волгограде будут судить банду черных риэлторов, которая подделала документы на чужую квартиру

Они обманули и покупателя и продавца
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Всем четверым мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.Всем четверым мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Изменить размер текста:

Представьте ситуацию, пьете вы чай, смотрите любимую «Давай поженимся», вам звонят в дверь и представляются: я новый хозяин квартиры. В такую ситуацию попала супружеская пара из Центрального района. У них была старенькая двушка в центре города. Жили в ней их родители. Однажды к пенсионерам пришел мужчина и представился новым владельцем, даже показал документы. Только тогда супруги узнали – их жилье продали без их ведома. А гость с ужасом понял, что лишился двух миллионов рублей.

Мужчина нашел дешевое жилье на сайте бесплатных объявлений. Там были фотографии и цена: 2 миллиона рублей за двухкомнатную квартиру, при рыночной стоимости минимум 2,5 миллиона. Тот позвонил по номеру. Сделку оформили очень быстро. Волгоградец даже не успел посмотреть жилье, купил не глядя. За что и поплатился. В здании росреестра он передал новым владельцам 2 миллиона рублей, хозяин ушел в туалет и исчез в неизвестном направлении.

- Когда все обратились в полицию, следователи выяснили, что документы во время сделки были поддельными: паспорта, с вклеенными чужими фотографиями, свидетельства о собственности - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

Сделку признали фиктивной, супругам квартиру вернули, а вот мужчина лишился двух миллионов рублей. Теперь он сможет вернуть их только через суд. Всем четверым участникам мошенничества грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградские аптеки наказали на 600 тысяч рублей за отпуск психотропных препаратов без рецептов
Компания парней бросила своих подруг ночью на острове Денежный
В парке за «Авангардом» для романтичных кировчан поставили скамейку-сердце
Разорвало на части: появилось видео аварии с «пьяной» иномаркой в Астрахани
Убийце астраханца, защитившего школьников на детской площадке, дали 15 лет тюрьмы
Глава района стал руководителем комитета строительства Волгоградской области
На юге Волгограда в аварии пострадал пятилетний мальчик и трое взрослых
«Управление отходами - Волгоград»: счета компании не заблокированы
На Нулевой продольной возле «Волгоград Арены» очистили дорогу после ливня
В Волгограде упавшее после грозы дерево придавило четыре машины
В Волгограде «газовик» обокрал 85-летнюю бабушку
Пять районов Волгограда останутся без горячей воды
На полигоне Прудбой саперы уничтожили мину времен Великой Отечественной войны
В Волгограде снова смыло щебенку со склона «Волгоград Арены»
Ливень, ураган и град: синоптики обещают волгоградцам один дождливый день в начале недели
Врач-эндокринолог из Волгограда получила главную медицинскую премию страны