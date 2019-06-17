В Волгограде будут судить банду черных риэлторов, которая подделала документы на чужую квартиру

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-17T14:47:04+03:00

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Представьте ситуацию, пьете вы чай, смотрите любимую «Давай поженимся», вам звонят в дверь и представляются: я новый хозяин квартиры. В такую ситуацию попала супружеская пара из Центрального района. У них была старенькая двушка в центре города. Жили в ней их родители. Однажды к пенсионерам пришел мужчина и представился новым владельцем, даже показал документы. Только тогда супруги узнали – их жилье продали без их ведома. А гость с ужасом понял, что лишился двух миллионов рублей.

Мужчина нашел дешевое жилье на сайте бесплатных объявлений. Там были фотографии и цена: 2 миллиона рублей за двухкомнатную квартиру, при рыночной стоимости минимум 2,5 миллиона. Тот позвонил по номеру. Сделку оформили очень быстро. Волгоградец даже не успел посмотреть жилье, купил не глядя. За что и поплатился. В здании росреестра он передал новым владельцам 2 миллиона рублей, хозяин ушел в туалет и исчез в неизвестном направлении.

- Когда все обратились в полицию, следователи выяснили, что документы во время сделки были поддельными: паспорта, с вклеенными чужими фотографиями, свидетельства о собственности - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

Сделку признали фиктивной, супругам квартиру вернули, а вот мужчина лишился двух миллионов рублей. Теперь он сможет вернуть их только через суд. Всем четверым участникам мошенничества грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU